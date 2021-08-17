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Выбросившая из окна роддома чужого ребенка россиянка лечилась от депрессии

В Минздраве заявили, что выбросившая из окна чужого ребенка роженица страдала от депрессии
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Фото: Александр Колбасов / ТАСС

Женщина, которая выбросила чужого ребенка из окна роддома Стерлитамака, лечилась от депрессии. Об этом сообщили в Минздраве Башкирии, передает РИА Новости.

Женщину ранее выписали из психоневрологического диспансера, в котором она лечилась от депрессии. По заключению врачей, у которых она проходила лечение, угрозы для окружающих пациентка не представляла. «Выписана домой в удовлетворительном состоянии, угрозы для окружающих не представляет», — отметили в региональном Минздраве.

В ведомстве объяснили, что утром 16 августа в родильное отделение поступили две пациентки на плановые роды. После проведенного обеим кесарева сечения, пациенток перевели в общую постоперационную палату. К вечеру принесли детей на кормление, однако одна из пациенток встала и выбросила чужого ребенка из окна третьего этажа. От полученных травм младенец скончался.

Подозреваемая в убийстве задержана, на месте произошедшего работают следователи.

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