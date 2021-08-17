Названа самая опасная магистраль Москвы

Госавтоинспекция Москвы сообщила, что Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД) остается самой аварийно-опасной магистралью столицы, несмотря на общее снижение числа ДТП.

За первые семь месяцев 2021 года на МКАД произошло 379 дорожно-транспортных происшествий — на 6,8 процента меньше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом количество погибших и раненых резко снизилось — на 38,3 и на 13,7 процента соответственно. Наиболее опасные участки расположены на юге и юго-западе кольца.

Чаще всего ДТП с жертвами происходят в результате столкновений транспортных средств между собой, после наездов на препятствия или на стоящие автомобили. В ГИБДД призвали водителей не останавливаться на дороге без необходимости и не выходить на проезжую часть при поломке и мелкой аварии.

В середине марта ГИБДД России составила портрет типичного виновника ДТП на основе статистических показателей. Им оказался мужчина в возрасте от 30 до 40 лет. Всего с участием мужчин происходит 81 процент аварий, в которых есть пострадавшие и погибшие. В ГИБДД отметили, что женщины ведут себя за рулем осторожнее. При этом самым аварийным временем на российских дорогах считаются вечера пятницы и субботы с 17 до 19 часов — на них приходится 35 процентов всех ДТП. В остальные дни этот показатель не превышает 15 процентов.