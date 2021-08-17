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Почти половина украинцев выступили за досрочные выборы президента

Более 40 процентов украинцев считают необходимыми досрочные выборы президента
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Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Более 40 процентов украинцев выступают за досрочные президентские выборы. Таковы результаты опроса центра «Социальный мониторинг», передает «Интерфакс — Украина».

На вопрос, необходимо ли в стране досрочное проведение выборов президента, 41,1 процента опрошенных ответили «безусловно, да» и «скорее, да». При этом 48,1 процента украинцев не считают необходимым досрочное голосование. Более 10 процентов затруднились с ответом.

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Кроме того, 43,4 процента респондентов выступают за досрочные выборы в Раду, 45,5 процента — против.

Ранее сообщалось, что около двух третей украинцев называют неправильным курс развития страны, почти половина считает «невозможным терпеть» социально-экономическую обстановку.

В конце июля результаты социологического опроса показали, что около 27,7 процента украинцев готовы поддержать кандидатуру действующего президента Владимира Зеленского на следующих выборах главы государства.

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