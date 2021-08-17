Почти половина украинцев выступили за досрочные выборы президента

Более 40 процентов украинцев считают необходимыми досрочные выборы президента

Более 40 процентов украинцев выступают за досрочные президентские выборы. Таковы результаты опроса центра «Социальный мониторинг», передает «Интерфакс — Украина».

На вопрос, необходимо ли в стране досрочное проведение выборов президента, 41,1 процента опрошенных ответили «безусловно, да» и «скорее, да». При этом 48,1 процента украинцев не считают необходимым досрочное голосование. Более 10 процентов затруднились с ответом.

Кроме того, 43,4 процента респондентов выступают за досрочные выборы в Раду, 45,5 процента — против.

Ранее сообщалось, что около двух третей украинцев называют неправильным курс развития страны, почти половина считает «невозможным терпеть» социально-экономическую обстановку.

В конце июля результаты социологического опроса показали, что около 27,7 процента украинцев готовы поддержать кандидатуру действующего президента Владимира Зеленского на следующих выборах главы государства.