Снизилась популярность партии Зеленского

Популярность правящей украинской партии «Слуга народа», возглавляемой президентом Владимиром Зеленским, за прошедшие две недели снизилась более чем на один пункт и достигла 20,3 процента. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

По данным исследователей, несмотря на потерю рейтинга, политическая сила продолжает лидировать в симпатиях украинских граждан, опережая своего главного конкурента — партию бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» на 2,8 процента. Третью строчку в рейтинге занимает партия экс-премьера республики Юлии Тимошенко — 12 процентов, четвертую — «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,8 процента, пятую — партия экс-главы Службы безопасности Украины (СБУ) Игоря Смешко «Сила и честь» — 7,2 процента.

Прочие объединения имеют менее пяти процентов электорального рейтинга и вряд ли смогут рассчитывать на представительство в парламенте на грядущих выборах. Исключение из этого списка социологи сделали для «Украинской стратегии Гройсмана», «Оппозиционного блока» и Радикальной партии. Они имеют по 4,2 процента симпатий граждан. У них есть все шансы нарастить их в преддверии голосования, утверждают специалисты.

Исследование проводилось 1 по 7 июня во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. В нем приняли участие 2003 респондента старше 18 лет. Погрешность исследования, как заверяют ученые, не превышает двух с половиной процентов.

Ранее социологи выяснили, кого украинцы считают наиболее вредным для страны олигархом. В список богатейших людей, к которым граждане относятся с наибольшей антипатией, вошли четыре человека.