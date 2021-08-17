Названы худшие для жизни районы Петербурга

Искусственный интеллект (ИИ) назвал районы Санкт-Петербурга с худшей инфраструктурой. Компьютерные алгоритмы оценили инфраструктуру различных территорий в городе с точки зрения комфортности для жилья, транспортной доступности, а также близости кладбищ и заброшенных зданий и сооружений, которые портят населению впечатление. Данные приводит РБК со ссылкой на исследование инвестиционной компании Realiste.

Материалы по теме «Рост цен не прекратится» В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры? Лихие нулевые. Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений

Самыми неблагоприятными локациями Петербурга, по выводам ИИ, стал район Московской заставы (рядом с метро «Парк Победы», «Электросила» и «Московские ворота»), заработавший индекс минус 82,7. На плохом показателе сказались 12 заброшенных построек, шесть заводов, 15 котельных и 24 промзоны. Плюсом района стало наличие в непосредственной близости от домов метро, детский садов, поликлиник и скверов. На втором месте — Фрунзенский район (индекс минус 51,9) на востоке центральной части Санкт-Петербурга, где выявили 25 заброшенных построек, кладбище и 13 промзон, положительными факторами стали две станции метро, 13 скверов, два детских сада.

Тройку антилидеров замыкает Ивановский округ Петербурга в составе Невского района, который набрал минус 50,1 балла. Здесь более 50 заброшенных зданий, около сотни промзон и три свалки. Скрашивают ситуацию целых восемь детсадов и более 30 скверов и парков. Четвертое место занял округ Волковское в составе Фрунзенского района (минус 46,6 балла), на пятом оказался район близ станции метро «Нарвская» с индексом минус 40,6.

«Заводы, промзоны, котельные, складские помещения и объекты железнодорожной инфраструктуры ИИ определяет как факторы, значительно снижающие качество жизни в районе. Если при этом на территории довольно мало учебных, лечебных учреждений и станций метро, то районы оказываются в конце рейтинга инфраструктуры. Самыми благоприятными стали окрестности Балтийского вокзала, районы Гражданки и Литейного», — указано в исследовании Realiste.

Выводы построены на анализе 69 локаций Санкт-Петербурга и пригорода (Ленобласти). Территории были отобраны не по административному делению, а по соцоднородности и транспортной доступности, подчеркнули специалисты компании.

Ранее аналитики Realiste проанализировали при помощи искусственного интеллекта рынок недвижимости Москвы. Лидером рейтинга по завышенным ценам на квартиры стал район рядом со станцией метро «Тульская», где цены жилье на 15 процентов выше справедливых значений, а один квадратный метр стоит около 380 тысяч рублей.