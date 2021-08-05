Названы районы Москвы с завышенными ценами на квартиры

Цены на квартиры в нескольких районах Москвы оказались завышенными. Высокую стоимость объектов спровоцировали дефицит предложения и предпочтения покупателей. Об этом говорится в исследовании IT-компании Realiste, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики проанализировали положение на рынке с помощью искусственного интеллекта. К районам с завышенными ценами на квартиры отнесли те, где стоимость квадратного метра была на 10-15 процентов выше справедливой цены. Лидером рейтинга стал район возле метро «Тульская», где показатель завышен на 15 процентов. Средняя цена объекта там достигла почти 24 миллионов рублей, а стоимость «квадрата» — около 380 тысяч рублей.

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Ниже в рейтинге расположились Ломоносовский проспект и Строгино, с показателями в 13 и 11 процентов. В первом случае средняя цена за «квадрат» достигла 511 тысяч рублей, а во втором — более 264 тысяч рублей. Топ-5 замкнули Крылатское и Пресненский район, где за квадратный метр придется отдать 347,5 тысячи рублей и 547 тысяч рублей. В обоих случаях цена оказалась завышена на 10 процентов.

В компании подобную динамику посчитали временным явлением. «Дорогие центральные районы, такие как Пресненский, а также западные (Крылатское) и южные районы по типу метро "Тульская" сегодня стоят неоправданно дорого, даже несмотря на всю их инфраструктуру и близость к центру. Здесь рост цен вызван дефицитом предложения и тем, что тенденция на жизнь в "спокойных" районах пока только набирает обороты», — пояснил основатель компании Алексей Гальцев.

Ранее в Realiste определили, в каких районах Москвы есть перспектива роста цен на квартиры. В ближайшее десятилетие стоимость квадратного метра может увеличиться на 12 процентов в Люблино и Марьино, в Медведково и Лосиноостровском районе — на 11,9 процента, в Отрадном и около станции «Окружная» — на 11,8 процента.