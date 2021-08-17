Россиянка бюджетно съездила в Грецию и раскрыла секреты комфортного отдыха

Российская туристка съездила на греческий остров Родос по бюджетной путевке, заплатив 93 тысячи на двоих за 14 дней, и раскрыла секреты комфортного отдыха. Впечатлениями о своей поездке она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Во-первых, путешественница уточнила, что забронировала проживание в апартаментах без питания, что и помогло ей сэкономить большую часть средств. Так, дополнительно она потратила 40 тысяч рублей — что, по ее словам, гораздо дешевле, чем брать тур «все включено».

Свой отель в курортной деревне Фалираки россиянка назвала «идеальным вариантом бюджетного размещения». Для комфортного пребывания в апартаментах туристка порекомендовала докупить прищепки, фумигатор от комаров, губку для мытья посуды, посудомоющее средство, дорожный утюг и разделочную доску.

«Все это можно купить и в местном супермаркете. Я бы еще взяла что-то вроде лимонной кислоты или уксуса, чтобы помыть чайник», — добавила девушка.

Туристка также сообщила, что персонал гостиницы работает «на расслабоне», тем не менее, она назвала сотрудников доброжелательными и отзывчивыми. Помимо прочего, среди дополнительных трат на отдыхе она отметила кондиционер за шесть евро в сутки (около 517 рублей) и аренду байка и машины.

Ранее в июле россиянка отдохнула в Греции за 44 тысячи рублей и осталась в восторге. Девушка рассказала, что 14 дней жила на острове Крит в апартаментах с кухней. Такой формат отдыха очень понравился путешественнице, так как за «совсем небольшие деньги» она могла купить местные продукты и «питаться как в лучших ресторанах Москвы».