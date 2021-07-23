Россиянка отдохнула в Греции и описала поездку словами «это нечто»

Россиянка съездила на неделю на греческий остров Родос, купив путевку в пятизвездочный отель за 150 тысяч рублей на двоих, и описала свой отдых словами «это нечто». Впечатлениями о курорте она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Туристка заявила, что отель «заслуживает свои пять звезд на все сто процентов» — девушку восхитил изысканный интерьер и обстановка в номере, а также бассейн. Однако россиянка отметила, что у гостиницы не было своего пляжа, хотя море находилось в двух минутах ходьбы. Тем не менее этот факт не расстроил путешественницу.

«Да, пляж здесь не свой, но за неделю отдыха он нам так и не понадобился», — заявила россиянка.

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Кроме того, девушку порадовал выбор еды в ресторане, большая тарелка фруктов с шампанским при заселении и удобства в номере — бар, кофемашина, халаты. В день отъезда персонал гостиницы подарил им кружку с логотипом отеля — по словам россиянки, это «было очень приятно».

«Вот за такие мелочи и нюансы и влюбляешься в гостиницу и возвращаешься вновь и вновь!» — считает туристка.

От Родоса путешественница также осталась в восторге. Она посоветовала посетить порт, где стоят лодки и большие круизные лайнеры, зайти в Дворец Великих Магистров и попробовать фраппэ — традиционный греческий холодный кофе.

Ранее в июле другая россиянка отдохнула в Греции и описала поездку фразой «встречают как родных». По словам путешественницы, гостеприимство греков она отметила еще при заселении в гостиницу — на ресепшене ей предложили шампанское. Кроме того, девушка осталась в восторге от питания в отеле, которое было «выше всяких похвал».

