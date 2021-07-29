Россиянка отдохнула в Греции за 44 тысячи рублей и осталась в восторге

Российская туристка купила 14-дневный тур в Грецию за 44 тысячи рублей и осталась в восторге от отдыха. Своими впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Девушка рассказала, что остановилась в Ираклионе, на острове Крит, и выбрала проживание в апартаментах с кухней, чтобы готовить обеды и ужины самостоятельно. Такой формат отдыха очень понравился россиянке, так как за «совсем небольшие деньги» она могла купить местные продукты и «питаться как в лучших ресторанах Москвы».

Несмотря на небольшие минусы отеля (высокая слышимость и платный кондиционер), туристка осталась довольна объектом размещения. Она отметила чистоту в номерах и «потрясающие» завтраки.

«Еду готовят специально для тебя. Да и порции такие, что мы практически не обедали», — описала питание путешественница.

Кроме того, россиянку не смутило расположение отеля на второй линии у моря и платный пляж. По ее мнению, такие условия были для нее даже выгодны.

«Все бесплатное — иллюзия, в любом случае уборка пляжа и прочее обслуживание включены в стоимость вашего тура. А тут я сама выбираю, за что платить, а за что — нет», — заявила автор блога.

Помимо прочего, путешественница посоветовала взять машину напрокат и самостоятельно исследовать достопримечательности острова. По ее словам, без таких экскурсий «впечатления от отпуска будут неполными».

Ранее в июле россиянка отдохнула в Греции и описала поездку словами «это нечто». Туристка заявила, что ее отель «заслуживает свои пять звезд на все сто процентов» — так, девушку восхитил изысканный интерьер и обстановка в номере, а также бассейн.

