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В Госдуме предложили наказывать кандидатов за невыполнение предвыборных обещаний

В Госдуме захотели ввести уголовную ответственность за невыполнение предвыборных обещаний
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Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Замглавы думской фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов внес в Госдуму законопроект, предусматривающий введение уголовного наказания для кандидатов, не выполнивших предвыборные обещания. Документ во вторник, 17 августа, разместили в электронной базе данных нижней палаты.

В пояснительной записке утверждается, что предложенные меры позволят создать эффективный механизм воздействия на злоупотребляющих доверием избирателей «недобросовестных» претендентов на должности в государственных органах и органах местного самоуправления. Для искоренения таких кандидатов предлагается ввести в Уголовный кодекс РФ статью «Невыполнение предвыборного обещания», которая будет применяться в тех случаях, когда со стороны избранных на выборные должности не будет сделано все от них зависящее в целях выполнения принятых обязательств.

Для того чтобы исключить неопределенность, в документе предлагается определение нового понятия. Согласно документу, «предвыборное обещание» в данном контексте следует понимать как «четко определенное, данное в безусловной форме в период проведения избирательной кампании обязательство кандидата на выборные должности в государственных органах, органах местного самоуправления совершить в будущем в случае избрания на такие должности определенное действие или совокупность действий в рамках исполнения (реализации) установленных законодательством полномочий (прав) лица, занимающего такие выборные должности, или воздержаться от их совершения».

При этом уточняется, что новый закон планируется применять лишь в тех случаях, когда взятые кандидатами обязательства связаны с исполнением полномочий, которые непосредственно установлены законодательством. «В то же время аморфные и неопределенные по своему характеру предвыборные обещания (например, "сделать жизнь в России лучше", "стараться действовать в интересах народа") являются предвыборными обещаниями лишь в бытовом смысле: их невыполнение не будет влечь предусмотренные статьей неблагоприятные юридические последствия», — пояснили в документе, объяснив, что такие обещания лишь частично соприкасаются с институтом легально закрепленных полномочий лиц, занимающих выборные должности.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) провела жеребьевку и огласила места партий в бюллетенях на предстоящих в сентябре выборах в Государственную Думу. Уточнялось, что на первом месте в списке партий в бюллетене значится КПРФ, на втором — «Зеленые», на третьем — ЛДПР.

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