Талибы пошли в кабульский спортзал и поразвлекались

В сеть попали кадры, на которых боевики «Талибана» занимаются в спортивном зале

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) продолжают осваивать досуговую инфраструктуру захваченной столицы Афганистана в свободное время. В сеть попали кадры, на которых талибы занимаются в спортивном зале — их опубликовал Telegram-канал «Милитарист».

На видео можно заметить, как боевики развлекаются в спортзале: они занимаются на велотренажерах, подтягиваются и выполняют упражнения со штангой. При этом неизвестно, действительно ли видео было снято в Кабуле; афганские СМИ не подтверждают, действительно ли талибы решили пойти в зал буквально через день после захвата столицы.

Ранее видео с развлечениями талибов в Кабуле также опубликовали в Telegram-канале Ressentiment. На запись попали несколько боевиков, которые катались на большой карусели. Они разместились на разноцветных лошадях и раскручивали аттракцион все сильнее. Часть боевиков наблюдала за происходящим со стороны.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.