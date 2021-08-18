В Бурятии пройдет фестиваль старообрядческих коллективов «Раздай корогод!»

Свыше 80 народных хоров и ансамблей выступят на фестивале «Раздай корогод!» в Бурятии

В Бурятии пройдет фестиваль фольклора старообрядческих художественных коллективов «Раздайся, корогод!», на котором выступят свыше 80 народных хоров и ансамблей. Об этом сообщает ARD.

Участники фестиваля приедут из Крыма, Хакасии, Марий Эл, Белгородской, Новосибирской, Нижегородской и Ульяновской областей, из Забайкальского и Пермского края, а также из Ненецкого автономного округа и Румынии.

Фестиваль впервые проходит в режиме «онлайн». Творческие состязания включают конкурсы песенного и обрядового фольклора, старообрядческого костюма и конкурс мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства.

Зрители увидят музыкальные клипы участников в большом онлайн-концерте. Работы мастеров народных художественных промыслов и некоторые секреты по их изготовлению будут доступны к просмотру на ютуб-канале «РЦНТ Бурятия».