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Откровенный наряд модели для «деловой встречи» вызвал споры в сети

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Фото: @anllela_sagra

Колумбийская модель и блогерша разместила в соцсетях видео, на котором она запечатлена в откровенном наряде, и озадачила своих подписчиков. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

Аннлела Сагра (Anllela Sagra), на которую подписаны более 13 миллионов человек, снялась в коричневом кожаном костюме, состоящем из укороченной рубашки и плиссированной юбки. На кадрах она позирует на диване с расстегнутыми пуговицами без нижнего белья. «Сегодня у меня деловая встреча», — подписала блогерша пост, который набрал 236 тысяч лайков.

Чересчур откровенный образ Сагры вызвал споры среди ее фанатов. Некоторые из них выразили восхищение внешним видом модели. «Боюсь, обсуждать дела в таких условиях не получится», «С таим телом на встречу можно приходить хоть голой», «Потрясающие фигура и лицо», — высказались они.

Другие не оценили поведение колумбийки, считая ее пост чересчур пошлым. «Ты очень красивая, но выкладывать такое в соцсети — это слишком», «Я не фанатка таких пошлых снимков», «Не понимаю, почему вам, девушкам, так сильно нравится оголяться перед многомиллионной аудиторией», — критиковали юзеры.

Сама Сагра не ответила на комментарии подписчиков.

Ранее в августе модель популярного бренда Fashion Nova тоже поделилась роликом, на кадрах которого она запечатлена в откровенном наряде. Ребекка Чен (Rebecca Chen) снялась в платье черного цвета с высоким горлом длины макси. Наряд оформлен глубоким декольте и высоким разрезом на левой ноге, полностью оголяющим ягодицу манекенщицы.

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