Мария Бутина опровергла информацию о владении иностранными активами

Член Общественной палаты РФ и кандидат в Государственную Думу Мария Бутина прокомментировала заявления членов партии КПРФ о якобы наличии у нее иностранных ценных бумаг. По ее словам, данные действия со стороны партии коммунистов являются попыткой заработать политические очки, передает RT.

Бутина пояснила, что когда-то действительно имела иностранные ценные бумаги, что зафиксировано в декларации, однако перед выборами в Госдуму она от данных активов избавилась.

«К моменту представления документов для регистрации в качестве кандидата в Государственную думу я в соответствии с требованиями российского законодательства уже не являлась владельцем иностранных ценных бумаг», — отметила она.

Кроме того, Бутина подчеркнула, что ее документы прошли проверку Центральной избирательной комиссии России, поэтому в КПРФ своими заявлениями всего лишь хотели набрать политические очки за счет ее имени. «Достойных способов добавить себе рейтинга у этой партии, видимо, не осталось», — заключила она.

Ранее члены фракции КПРФ направили запрос в ЦИК с требованием проверить законность наличия иностранных счетов у кандидата в Госдуму Марии Бутиной. Согласно законодательству, кандидат в депутаты Госдумы иметь иностранные счета и активы не может.

Марию Бутину задержали в США в 2018 году, в апреле 2019-го ее приговорили к полутора годам лишения свободы. Американская сторона заявляла, что россиянка пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов. Позднее Бутина пошла на сделку со следствием и подтвердила, что стремилась установить неофициальные контакты, в том числе через Национальную стрелковую ассоциацию США. В Россию Бутина вернулась 26 октября 2019 года.