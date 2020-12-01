Мария Бутина призвала «привести в порядок» закон об иноагентах в России

Член Общественной палаты Мария Бутина, освобожденная в 2019 году из заключения в США, призвала «привести в порядок» закон об иноагентах в России. В США деятельность иноагентов регулируется сильнее, заявила она на круглом столе ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ). Ее слова приводятся в сообщении НОМ, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«В США деятельность иностранных агентов регулируется не двумя, а шестью законами... Иноагент в США — это любое лицо, которое находится в США и действует под контролем или по направлению иностранного принципала, а под это понятие подпадает практически любое иностранное лицо, которое постоянно проживает на территории страны», — отметила Бутина.

По ее словам, в России закон об иноагентах мягче, и это нужно менять. При этом она призвала не допускать «охоты на ведьм».

Как отметил генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин, в России сейчас действует 68 зарегистрированных «иностранных агентов». В качестве примера он привел организацию голос, которая, по его словам, получала финансирование через «Лигу избирателей». «При этом «Голос» занимается вмешательством в нашу избирательную систему. В США за такое сажают», — отметил Данилин.

Резюмируя, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, председатель НОМ Александр Брод заявил, что при ужесточение законодательства не должно сказаться на тех НКО, которые работают в сфере культуры, благотворительности и образования. «Хотя и под этими благими целями может скрываться влияние Запада, применение закона должно быть точечно, объективно и беспристрастно», — подчеркнул он.