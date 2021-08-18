Старейший в Европе шимпанзе умер в 49 лет

В зоопарке Parco Natura Viva в итальянской коммуне Буссоленго, провинция Верона, умерла старейшая в Европе самка шимпанзе по кличке Джуди. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте зоопарка.

Джуди скончалась 11 августа. Она родилась в 1972 году, в 2022 году ей исполнилось бы 50 лет. У шимпанзе осталась дочь Валентина и внучка Джудит.

В свое последнее утро Джуди проснулась, позавтракала и прилегла отдохнуть в тени дерева. Вскоре ее разбудил альфа-самец по кличке Давидино, и они вместе немного прогулялись, после чего самка снова легла в тень под дерево, заснула и не проснулась.

Сородичи Джуди пытались разбудить ее, но безуспешно. Тогда животные взяли тело умершей и принесли его к ногам одного из сотрудников зоопарка. Он понял, что Джуди не дышит и вызывал ветеринара, который констатировал ее смерть.

«С возрастом Джуди стала хуже видеть, она узнавала нас по голосам и прищуривалась, чтобы попытаться рассмотреть нас», — поделилась воспоминаниями о шимпанзе руководитель отдела исследований и охраны природы зоопарка Катерина Спьецио.

Ранее сообщалось, что в национальном зоопарке австралийской столицы Канберра умер старейший в мире вомбат по кличке Винни. Животное попало в зоопарк в 1992 году.