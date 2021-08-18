Новый способ нажиться на туристах в Дагестане попал на видео и возмутил россиян

В заповеднике «Сарыкумские барханы» в Дагестане фотосъемка стоит тысячу рублей в сутки

Российские туристы возмутились вымогательством в заповеднике «Сарыкумские барханы» в Дагестане. Новый способ нажиться на путешественниках попал на видео, его разместил Telegram-канал «Двач».

На опубликованных кадрах виден прейскурант цен на платные услуги в заповеднике. Так, посетители должны отдавать по тысяче рублей в сутки за фотосъемку и по три тысячи рублей за видеосъемку.

«Деньги само собой идут в карман руководству, поскольку ни чеков, ни отчетности никакой нет», — говорится в подписи к материалу.

На втором видео можно увидеть охранника, который в агрессивной форме просит отдыхающих людей убрать камеры.

«Это природная достопримечательность! Где закон, который запрещает нам тут фотографировать? Если бы это была особо охраняемая территория, сюда бы туристов не пускали», — отвечает ему автор ролика.