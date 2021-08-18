На Украину для празднования иудейского Нового года прибудут 50 тысяч хасидов

Около 50 тысяч хасидов приедут на Украину отмечать иудейский Новый год

На Украине готовятся принять около 50 тысяч евреев-хасидов, которые приедут в Умань для празднования Рош ха-Шана — иудейского Нового года. Об этом заявил глава украинской Национальной полиции Игорь Клименко, сообщается на странице ведомства в Facebook.

В преддверии праздника глава Нацполиции обсудил вопросы обеспечения безопасности с послом Израиля Михаэлом Бродским. Стороны отметили необходимость сотрудничества в целях предупреждения правонарушений, в том числе тех, которые совершаются на почве нетерпимости.

«Наша главная задача — чтобы гости чувствовали себя в безопасности. У нас полное взаимодействие с израильскими полицейскими, которые вместе с нами несут службу в Умани. На все события, которые будут происходить, мы будем очень быстро и своевременно реагировать», — подчеркнул Клименко.

В прошлом году группа паломников из Израиля, прибывших в Умань на Рош ха-Шана, устроили дебош на могиле основателя брацлавского хасидизма Нахмана. Впоследствии двое из дебоширов были выдворены с Украины.