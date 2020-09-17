Застрявшие на границе паломники-хасиды в вышиванках спели гимн Украины

Паломники-хасиды, застрявшие на границе Белоруссии и Украины, надели шаровары, вышиванки и спели украинский гимн. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщает «Главред».

Видео опубликовал руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Спев гимн, хасиды хором произнесли: «Слава Украине! Спасибо тебе, Украина! Спасибо, президент Зеленский!»

Накануне украинские пограничники задержали на болоте 42-летнего паломника-хасида, который пытался незаконно прорваться в страну из Белоруссии.

С 14 сентября на белорусско-украинской границе собрались тысячи хасидов, которые хотят попасть в Умань, чтобы отпраздновать еврейский Новый год (Рош ха-Шана) на могиле основателя брацлавского хасидизма Цадика Нахмана.

Однако Украина закрыла границу из-за пандемии коронавируса. В середине августа мэр Умани Александр Цебрий пришел с палаткой и спальником к офису президента, чтобы привлечь внимание к проблеме приезда паломников. По мнению Цебрия, подавляющее большинство жителей Умани выступают против визита хасидов, поскольку Израиль находится в красной зоне из-за пандемии.