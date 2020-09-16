МИД Белоруссии призвал Украину «спуститься на землю»

МИД Белоруссии прокомментировал ситуацию со скопившимися на белорусско-украинской границе паломниками-хасидами. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ведомстве призвали власти Украины «спуститься на землю и начать диалог». Позицию украинских властей в отношении паломников Минск назвал демагогией и попыткой переложить на других ответственность за нежелание искать выход из ситуации.

«Тем более известно, что в Умань уже прибыли паломники из других стран и некая VIP-квота, установленная украинской стороной, уже выбрана»,— заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

С 14 сентября на белорусско-украинской границе собрались тысячи хасидов, которые хотят попасть в Умань, чтобы отпраздновать еврейский новый год (Рош ха-Шана) у могилы основателя брацлавского хасидизма Цадика Нахмана. Считается, что в таком случае год будет счастливый. Украина закрыла границу из-за пандемии коронавируса.

В середине августа мэр Умани Александр Цебрий пришел к офису президента Украины Владимира Зеленского с палаткой и спальником. Он пытался таким образом привлечь внимание к проблеме приезда паломников. По мнению Цебрия, подавляющее большинство жителей Умани выступают против их приезда, поскольку Израиль находится в «красной зоне» из-за пандемии коронавируса.