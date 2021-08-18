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Летные испытания Ил-112В продолжат после крушения образца и гибели экипажа

РИА Новости: испытания Ил-112В продолжат на третьем и четвертом опытных образцах
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Фото: Марина Лысцева / РИА Новости

Программу летных испытаний легкого военного-транспортного самолета Ил-112В решили продолжить на третьем и четвертом опытных образцах, несмотря на крушение первого образца и гибели экипажа судна. Об этом сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В настоящее время второй опытный образец Ил-112В проходит прочностные испытания на стенде, третий и четвертый опытные самолеты будут подключены к полетам», — сказал собеседник агентства, добавив, что третий и четвертый образцы поднимутся в воздух летом следующего года.

Ранее источник в экстренных службах рассказал ТАСС, что пожар в правом двигателе Ил-112В, разбившегося в подмосковной Кубинке, мог возникнуть из-за попадания масла в камеру сгорания. По его словам, ранее уже были случаи, когда из двигателя текло масло.

Ил-112В разбился во время тренировочного полета у подмосковного аэродрома Кубинка. На борту самолета находились три члена экипажа: командир, летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Они погибли.

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