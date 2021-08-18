Девушка придумала способ не носить бюстгальтер под облегающей одеждой

Канадская блогерша придумала способ не носить бюстгальтер и прославилась в социальных сетях. Ролик появился на ее странице в TikTok.

Жительница Ванкувера Джасмин Барнс (Jazmin Barns) рассказала, что ненавидела носить нижнее белье, но чувствовала себя некомфортно, если надевала облегающие топы и лонгсливы. По этой причине она решила найти замену бюстгальтеру.

В опубликованном видео девушка показала, что вырезала из спортивного бюстгальтера чашки и оторвала их верхний тканевый слой, оставив лишь часть, которая состоит из материала, напоминающего пену. По ее словам, такая чашка плотно прилегает к любой одежде и не соскальзывает из-под нее.

Публикация Барнс стала вирусной и набрала почти пять миллионов просмотров. Зрители поблагодарили ее за предложенный лайфхак в комментариях под постом. «Как ты додумалась до такого? Гениально», «Самая лучшая», «Это разделило мою жизнь на до и после», «Спасибо большое — это гениально», — высказывались они.

В марте эксперты раскрыли способы Кейт Миддлтон скрыть нижнее белье под одеждой. По словам специалиста по королевскому этикету Мики Мейер (Myka Meier), герцогиня Кембриджская предпочитает носить бесшовное корректирующее белье без бретелей бежевого цвета.