Блогерша показала способ погладить вещи без утюга

Австралийский дизайнер интерьера раскрыла альтернативный способ погладить одежду без утюга. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

Жительница Брисбена Лиз Амайя (Liz Amaya) регулярно делится постами, в которых рассказывает о лайфхаках, используемых ею во время уборки. В последнем посте она показала подписчикам, как разгладить складки на постельном белье, не используя при этом высокие температуры утюга.

По словам блогерши, для лайфхака понадобится только вода. На размещенных кадрах эксперт распыляет воду на простынь, после чего натягивает ее поперек, чтобы растянуть ткань. Затем Амайя еще раз наносит воду на белье и проводит по складкам рукой, тем самым разглаживая их.

Подписчики Амайи поблагодарили ее за предложенный метод в комментариях под постом. «Спасибо большое! Прекрасный способ», «И правда работает», «Спасибо тебе, потому что я ненавижу гладить постельное белье», «Как всегда лучшая», «Спасибо, Лиз!» — высказывались фанаты.

В мае Лиз Амайя раскрыла оптимальную частоту стирки полотенец. Так, большие полотенца, используемые для тела после душа, нужно стирать после каждых трех применений. В то же время изделия меньшего размера, вроде кухонных, стоит стирать ежедневно.