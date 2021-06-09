Женщина раскрыла способ погладить льняные вещи без утюга

Австралийская блогерша раскрыла собственный способ погладить одежду из льна без утюга и прославилась в сети. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

Жительница Брисбена Лиз Амайя (Liz Amaya) регулярно делится постами, в которых рассказывает о лайфхаках, используемых ею во время уборки. В последнем видео она дала подписчикам рекомендации о том, как разгладить складки на вещах из деликатных тканей, не используя при этом высокие температуры утюга.

Отмечается, что для лайфхака понадобятся полстакана пищевого уксуса и такое же количество воды, две чайные ложки водки и несколько капель эфирного масла. По словам Амайи, необходимо смешать все ингредиенты и перелить получившийся раствор во флакон с распылителем.

На размещенных кадрах женщина наносит самодельное средство на льняную простынь, после чего проводит по складкам рукой и разглаживает их.

Подписчики Амайи поблагодарили ее за предложенный метод в комментариях. «Спасибо большое! Прекрасный способ», «Вау, очень круто, спасибо», «Спасибо, потому что я никогда не глажу лен», «Супер», — высказывались пользователи сети.

В мае Лиз Амайя раскрыла оптимальную частоту стирки полотенец. Так, большие полотенца, используемые для тела после душа, нужно стирать после каждых трех применений. В то же время изделия меньшего размера, вроде кухонных, стоит стирать ежедневно.