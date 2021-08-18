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МиГ-29 разбился в Астраханской области

Истребитель МиГ-29 разбился во время учебного полета в Астраханской области, летчик погиб
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Фото: MOD Russia / Globallookpress

Истребитель МиГ-29 разбился в Астраханской области во время учебного полета. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает РИА Новости.

Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. В результате крушения пилот погиб. Отмечается, что истребитель выполнял плановый полет, он выполнялся без боекомплекта.

Для того, чтобы установить причины катастрофы, к месту падения направлена комиссия Главного командования Воздушно-космических Сил.

17 августа во время тренировочного полета в Подмосковье потерпел крушение Ил-112В. Самолет должен был принять участие в VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Рассматриваются две версии произошедшего, по одной из которых причиной могла стать техническая неисправность самолета, по другой — ошибка экипажа.

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