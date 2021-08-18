Российским предпринимателям присудят больше денег

Министерство юстиции России подготовило законопроект об индексации присужденных денежных сумм в рамках арбитражных разбирательств, пишет «Коммерсантъ».

Согласно документу, размер индексации рассчитают по уровню официальной инфляции, объявленной Росстатом. Ранее Минюст придерживался принципа свободного договора, то есть права сторонам самим договариваться о размере индексации, но изменил позицию после постановления Конституционного суда (КС) 22 июля.

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Согласно Арбитражному процессуальному кодексу (АПК), размер индексации предусматривается федеральным законом или договором между должником и взыскателем. Проблема заключается в том, что в отсутствует закон, регулирующий размер начислений. Кроме того, стороны редко заключают договор об индексации. По этим причинам суды часто отказывают в индексации победителю процесса. КС предписал устранить пробел в АПК и закрепить законодательно механизм индексации. До тех пор судам предписано использовать уровень инфляции, рассчитываемый Росстатом. Партнер юридической фирмы Orchards Алексей Станкевич считает, что после принятия законопроекта должники начнут быстрее рассчитываться, чтобы не создавать неоправданных экономических издержек, учитывая текущую инфляцию в 7-10 процентов.

В январе КС вынес аналогичное постановление касательно индексации сумм в Гражданском процессуальном кодексе (ГПК). Тогда Минюст подготовил законопроект для изменения порядка начисления в ГПК, но не стал вносить правки в АПК, отмечая важность принципа свободы договора. Теперь изменения затронут и АПК.

Индексация начнет производиться с даты вынесения решения суда, хотя раньше в некоторых случаях из-за отсутствия четких критериев приходилось ждать, пока акт вступит в силу. Разница между этими датами могла превышать полгода.

В конце июля глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России станет долгосрочным явлением. Она назвала инфляцию налогом на бедность, поскольку от нее больше всего страдают бедные люди.