Депутат зачитал тексты песен Моргенштерна на заседании и попал на видео

Красноярский депутат Вячеслав Дюков зачитал тексты песен российского рэпера Моргенштерна во время очередной сессии в городском совете и попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Подъем».

Отмечается, что Дюков намерен запретить грядущий концерт хип-хоп-артиста в Красноярске. В качестве аргументов его позиции о вредоносности произведений Моргенштерна депутат озвучил коллегам отрывки таких композиций, как «Новая волна» и Lollipop.

«Лоли, лолипоп. Еще один драг, драг — это наркотики. Лолипоп в моих руках твой зад. Тает, как шоколад. Я его фанат... Ну как бы интересно», — отметил Дюков. Он также призвал депутатов обратиться к главе города и губернатору с просьбой отменить концерт музыканта, а также запретить всем лицам, осужденным за пропаганду ЛГБТ, наркотиков и унижение личности, выступления во всех учреждениях края.

3 июня Зюзинский суд Москвы признал уфимского рэпера Моргенштерна виновным по административному делу по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств»). Позже сообщалось, что хип-хоп-исполнитель подал жалобу на данный штраф.