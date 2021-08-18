Раскрыты способы определить заправку с качественным бензином

Стоимость бензина не говорит о его качестве, но даже на новых, современных автозаправках могут продавать некачественное топливо, заявил глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов, пишет «Вечерняя Москва».

Чтобы не нарваться на некачественный товар, необходимо обращать внимание на внешний вид АЗС, возможность выбора формы оплаты, а также на наличие кобренда, раскрыл способы оценки специалист. Высокая стоимость бензина не может защитить потребителя от контрафакта и в этом вопросе «все очень точечно». К примеру, на каких то заправках сейчас продают топливо, закупленное в те времена, когда стоимость бензина была ниже. В связи с этим водители могут заправиться таким топливом дешевле.

Определить качественное топливо поможет внешний вид АЗС. Нормальный бензин россияне найдут на автозаправках с ремонтом, работающими пистолетами, сервисной зоной. «Если заправляют только за наличные, там тоже, скорее всего, нет контрафакта. Просто тем самым оптимизируются. А если есть разделение — можно задаваться вопросом», — перечислил Баженов. Плюсом является наличие какого-нибудь кобренда. Мелкие заправки, работающие под франшизой, тоже продают качественный бензин, добавил специалист.

Ранее Росстандарт заявил, что россиянам, чтобы распознать качественный бензин или дизель, нужно просить на заправках паспорт качества. Этот документ сопровождает каждую партию топлива, поставляемую на АЗС.