Радиолюбитель спас жизнь другу на расстоянии 800 километров

Житель американского округа Сан-Хоакин, штат Калифорния, спас жизнь своему другу, который находился на расстоянии нескольких сотен километров от него. Об этом сообщает сайт телеканала CBS Sacramento.

Билл Скотт стал радиолюбителем более 40 лет назад. Он всегда носит с собой свое небольшое любительское радио и слушает его ежедневно по несколько часов. Благодаря этому хобби у Скотта появилось множество знакомых в различных штатах США и по всему миру.

В июне у Скотта зазвонил телефон, и он узнал голос звонившего. «Он был искажен. Я сначала подумал, что это розыгрыш. Когда мы, наконец, продолжили разговор, он спросил, не радиолюбитель ли я. Я ответил, что да, и тут картина начала складываться», — рассказал американец. Оказалось, что ему звонил друг из расположенного в 800 километрах от Сан-Хоакина города Миртл-Поинт, штат Орегон Скип Критчер. Обычно они общались посредством радиосвязи.

Критчеру стало плохо, он упал на пол и попытался обратиться за помощью, а номер Скотта набрал по ошибке, так как плохо видел цифры на мобильном телефоне.

Жена Скотта Шерон до пенсии в течение 60 лет проработала медсестрой. Она быстро поняла, что у Критчера случился инсульт. «Его речь звучала нечленораздельно, и мой муж с трудом понимал его. Он говорил сбивчиво и спутанно», — объяснила она.

Скотт занервничал, так как не хотел терять друга. Связь оборвалась, и тогда Скотты обратились в службу спасения. Пара когда-то была в гостях у Критчера и знала, куда направить сотрудников скорой помощи.

Позже родственница американца рассказала, что действия Скоттов спасли ему жизнь. Врачи сообщили ей, что мужчина мог умереть в течение пары часов, если бы не получил своевременную медицинскую помощь. «Это удивительно. Они замечательные люди. Я рад, что позвонил им», — сказал Критчер. Он до сих пор страдает из-за проблем со зрением, но его здоровье восстанавливается после инсульта — мужчина продолжает общаться со Скоттом по радио.

Ранее сообщалось, что житель английского города Ливерпуля поговорил с другом по видеосвязи через FaceTime, обратил внимание на его больной вид, вызвал ему скорую помощь и тем самым спас ему жизнь. Кэмпбелла госпитализировали и диагностировали у него коронавирусную инфекцию нового типа.