Муж пощекотал жену и спас ей жизнь

Житель английского города Брадфорд, графство Уэст-Йоркшир, спас жизнь своей жене, когда во время ласк нашел в ее груди опухоль. Об этом сообщает издание The Sun.
34-летняя фитнес-инструктор Эби Отуэй (Abi Otway) рассказала, что ее 29-летний муж Марк нащупал под ее грудью уплотнение размером с горошину, когда щекотал ее перед сном. Когда британка встала с кровати, она уже не смогла найти опухоль самостоятельно.
Женщина обратилась за медицинской помощью, но опухоль была так мала, что врачи сначала не смогли найти ее. Позже они обнаружили новообразование диаметром шесть миллиметров. Как оказалось, у Отуэй была вторая стадия онкологического заболевания. Опухоль удалили, химиотерапия пациентке не потребовалась.
Отуэй считает, что муж спас ей жизнь. Если бы она была одинока, она бы обнаружила рак, когда было бы слишком поздно. Британка отметила, что никогда не ходила на прием к маммологу, и призвала женщин регулярно проходить обследования.
Ранее сообщалось, что жительница британского города Тейм, графство Оксфордшир, рассказала, как новый любовник, найденный в приложении для знакомств, спас ее от гибели. Мужчина потрогал ее грудь и неожиданно нащупал уплотнение, которое оказалось злокачественной опухолью.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения