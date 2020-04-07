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Муж пощекотал жену и спас ей жизнь

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Фото: American Cancer Society / Getty Images

Житель английского города Брадфорд, графство Уэст-Йоркшир, спас жизнь своей жене, когда во время ласк нашел в ее груди опухоль. Об этом сообщает издание The Sun.

34-летняя фитнес-инструктор Эби Отуэй (Abi Otway) рассказала, что ее 29-летний муж Марк нащупал под ее грудью уплотнение размером с горошину, когда щекотал ее перед сном. Когда британка встала с кровати, она уже не смогла найти опухоль самостоятельно.

Женщина обратилась за медицинской помощью, но опухоль была так мала, что врачи сначала не смогли найти ее. Позже они обнаружили новообразование диаметром шесть миллиметров. Как оказалось, у Отуэй была вторая стадия онкологического заболевания. Опухоль удалили, химиотерапия пациентке не потребовалась.

Отуэй считает, что муж спас ей жизнь. Если бы она была одинока, она бы обнаружила рак, когда было бы слишком поздно. Британка отметила, что никогда не ходила на прием к маммологу, и призвала женщин регулярно проходить обследования.

Ранее сообщалось, что жительница британского города Тейм, графство Оксфордшир, рассказала, как новый любовник, найденный в приложении для знакомств, спас ее от гибели. Мужчина потрогал ее грудь и неожиданно нащупал уплотнение, которое оказалось злокачественной опухолью.

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Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения


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