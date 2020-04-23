Звонок лучшего друга по видеосвязи спас мужчину с коронавирусом от смерти

Житель английского города Ливерпуль поговорил с другом по видеосвязи через FaceTime, обратил внимание на его больной вид, вызвал ему скорую помощь и тем самым спас ему жизнь. Об этом сообщает издание Liverpool Echo.

57-летний Дерек Кэмпбелл (Derek Campbell) находился в одиночестве в самоизоляции в своей квартире. К концу второй недели британец начал кашлять и жаловался родственникам на боль в ухе. Кэмпбелл позвонил на единый номер экстренных служб, однако ему сказали лечиться дома, пока не начнутся трудности с дыханием.

Дочь Кэмпбелла, Саманта, которая в тот момент находилась в Австралии, постоянно звонила отцу и спрашивала его о самочувствии. Отец, у которого в тот момент уже поднялась высокая температура, пропало обоняние и начались галлюцинации, врал ей, что чувствует себя лучше, однако оговорился, что из-за слабости не ел уже несколько дней, а неубранная квартира превратилась в «сцену из фильма ужасов».

Лучший друг Кэмпбелла Терри Джонсон (Terry Johnson) тоже переживал из-за состояния его здоровья и решил позвонить ему по FaceTime. Как только британец увидел, в каком состоянии тот находится, он сразу вызвал скорую помощь. «Я решил, что все, хватит. У него было лицо, как у мертвеца», — объяснил свои действия Джонсон.

Кэмпбелла госпитализировали и диагностировали у него коронавирусную инфекцию нового типа. Состояние британца было настолько тяжелым, что его пришлось на пять дней поместить в состояние искусственной комы. Врачи боролись за его жизнь три недели, и пациенту удалось выздороветь, несмотря на многочисленные осложнения. Его выписали из больницы, теперь о нем заботится его возлюбленная.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!