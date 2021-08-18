Китайскую вакцину от коронавируса связали с риском паралича

Гонконгские ученые выяснили, что коронавирусная вакцина CoronaVac от китайской компании Sinovac может привести к параличу Белла — временному параличу лицевого нерва. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Lancet.

Исследователи оценили риск паралича Белла в течение 42 дней после вакцинации BNT162b2 (Fosun-BioNTech) и CoronaVac. Ученые описали зарегистрированные случаи паралича среди тех, кто получил вакцину, в возрасте 18–110 лет для CoronaVac и в возрасте 16–110 лет для BNT162b2. Они сравнили частоту заболевания среди вакцинированных с фоновыми показателями среди населения.

В период с 23 февраля по 4 мая 2021 года 451 939 человек получили первую дозу CoronaVac и 537 205 человек получили первую дозу BNT162b2. 28 клинически подтвержденных случаев паралича Белла были связаны с CoronaVac и 16 случаев зарегистрированы после BNT162b2.

Специалисты пришли к выводу, что полученные ими результаты указывают на общий повышенный риск паралича Белла, связанный с вакцинацией CoronaVac. Однако полезные и защитные эффекты инактивированной вакцины COVID-19 намного перевешивают риск этого нежелательного явления, которое, как правило, проходит самостоятельно.