Злоумышленник незаметно заглядывал под юбки при помощи шнурков и телефона

В индийском городе Джайпур, штат Раджастхан, пойман мужчина, незаметно заглядывавший под юбки прохожих. Об этом сообщает Times Now.

Внимание полицейских привлекло его странное поведение. Всякий раз, когда мимо шла женщина в юбке или платье, злоумышленник присаживался, чтобы завязать шнурки, и клал телефон на тротуар возле себя. Когда женщина уходила, он снова развязывал шнурки и начинал ждать следующую жертву.

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Полицейские предположили, что такая уловка понадобилась для того, чтобы незаметно направлять объектив телефона под юбки. Досмотр телефона, который использовал мужчина, подтвердил их подозрения.

Во время допроса злоумышленник признался, что решил заглядывать под юбки после поездки в туристический город Маунт-Абу. Там он познакомился с двумя мужчинами, которые научили его трюку со шнурками и телефоном.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре прохожие поймали мужчину, который украдкой заглядывал под юбку незнакомой женщины. Хотя он встал на колени и взмолился о пощаде, они не отпустили его и удерживали до прибытия полиции.

