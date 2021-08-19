В Дагестане начались съемки детского фильма «Приключения маленького Бахи»

Съемки детского фильма «Приключения маленького Бахи» о восьмилетнем мальчике из села начались в Дагестане. Как сообщается в Instagram-аккаунте продюсерского центра «ВГИК-Дебют», фильм войдут три новеллы.

Съемки проходят в ауле Чох в Гунибском районе республики. «Выбор натуры для съемок был непростой. Сначала несколько месяцев поиска через интернет, потом экспедиция. Было найдено несколько подходящих мест в Азербайджане и Осетии, но в итоге остановились на селении Чох», — объяснили организаторы съемок.

Фильм является совместным проектом «ВГИК-Дебют» и режиссера Александра Галибина, известного по картинам «Золотая Рыбка», «Сестренка», «Моя ужасная сестра». «В фильм войдут три новеллы о мальчике из дагестанского села. Удивительно взрослый характер восьмилетнего ребенка приносит много хлопот семье. Но благодаря ему Баха побеждает там, где взрослые сдаются», — говорится в описании фильма.

Участие в съемках принимают в основном актеры местных театров.