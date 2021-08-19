Эстония примет еще 20 беженцев из Афганистана

Эстония согласилась принять еще 20 афганских беженцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Отмечается, что в их число вошли работники, которые обслуживали эстонский военный контингент или сотрудничали с правозащитными организациями в Афганистане.

В эстонском правительстве решили, что беженцев эвакуируют на самолетах союзников, как только для них там найдутся места.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о готовности страны оказать помощь афганскому народу в разрешении гуманитарного кризиса. Она добавила, что власти республики смогут принять «до десяти беженцев».

15 августа представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) заявили о взятии под контроль всей территории Афганистана. Многие государства начали завершать дипмиссии в стране и эвакуировать оттуда своих граждан, а некоторые страны согласились принять у себя афганских беженцев. Исламские радикалы подчеркнули, что в ближайшее время также объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан.

