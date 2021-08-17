Эстония согласилась принять десять беженцев из Афганистана

Премьер-министр Эстонии заявила о готовности принять десять беженцев из Афганистана

Власти Эстонии удивлены разрушением демократических устоев на фоне событий в Афганистане, где к власти пришли представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом заявила премьер-министр республики Кая Каллас, предает РИА Новости.

По ее словам, страна не ожидала прихода талибов к власти и готова помочь афганскому народу в разрешении гуманитарного кризиса. Каллас отметила, что в связи с огромным количеством желающих эвакуироваться из страны афганцев республика готова внести свой вклад и принять «до десяти беженцев».

Ранее президент США Джо Байден постановил выделить полмиллиарда долларов на помощь беженцам из Афганистана. 500 миллионов долларов пойдут на удовлетворение неотложных потребностей беженцев, жертв конфликта и других лиц, подвергающихся риску в результате ситуации в Афганистане​​​.

15 августа талибы объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. В настоящее время управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

После бегства бывшего лидера Афганистана из страны многие страны начали срочную эвакуацию своих дипломатов и граждан через аэропорт Кабула, однако впоследствии все взлетные полосы были заполнены желающими покинуть страну афганцами.

Некоторые из них хватались за шасси идущих на взлет самолетов и погибли. Позднее стало известно, что боевики радикального движения начали рейды расправы над афганцами.