Ford научит машины ездить самостоятельно

Ford Motor планирует распространить свою систему вождения без помощи рук ActiveGlide на автомобили премиального бренда Lincoln. Автопилотом оснастят внедорожник Lincoln Navigator 2022, сообщает CNBC.

Автопилот регулирует скорость и рулевое управление, а также контролирует внимательность водителя с помощью системы инфракрасных камер — пока производителям не удалось научить транспорт ездить самостоятельно. ActiveGlide от Lincoln будет установлен в двух максимальных комплектациях Navigator. Компания отказалась заранее раскрыть цены новой модели. Средняя цена внедорожника в этом году составляет около 92 тысяч долларов.

Добавление ActiveGlide — это одно из множества обновлений для флагманского внедорожника Lincoln Navigator 2022. Помимо установки автопилота, в рамках рестайлинга изменятся интерьер и экстерьер, появится беспроводные обновления и встроенный голосовой помощник Amazon Alexa.

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Внедорожник Navigator, последний раз полностью модернизированный в 2018 году, — это флагман Lincoln. По словам бренд-менеджера Лауры Кларк, Navigator привлекает более молодых и состоятельных клиентов и обеспечивает около трети постоянных покупателей бренда.

Продажи Navigator в июле выросли на 33 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2020 году компания продала 15 252 внедорожника. Для сравнения, в прошлом году General Motors продала 24 547 автомобилей Cadillac Escalades — главного конкурента Navigator.

У Ford Mortors уже есть аналогичная система автономного управления, которая называется BlueCruise и используются на машинах бренда Ford. Обе системы похожи на технологию Super Cruise от General Motors. ActiveGlide будет конкурировать также с автопилотом Tesla, против которой власти США инициировали расследование. https://lenta.ru/news/2021/08/16/tesla/ Как и Tesla, Navigator 2022 не будет полностью автономным автомобилем.

Компания Ford Motors в будущем планирует полностью перейти на производство электрокаров. Чтобы освободить средства для производства новых автомобилей, компания уволила тысячу сотрудников.