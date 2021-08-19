Иностранцы раскупили российское мороженое

Россия резко нарастила экспорт мороженого с начала года, сообщает Россельхознадзор.

С начала 2021 года по 8 августа Россия отправила в иностранные государства в 2,4 раза больше мороженого, чем за аналогичный период 2020 года — 14 тысяч тонн вместо 5,8 тысячи тонн. Экспорт молочной продукции вырос на 59 процентов — с 77 тысяч тонн до 122,5 тысячи тонн. Основными рынками сбыта стали Украина (31,6 тысячи тонн), Казахстан (28,8 тысячи тонн), Азербайджан (15,7 тысячи тонн), Белоруссия (10,9 тысячи тонн) и Узбекистан (3,8 тысячи тонн).

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Больше всего вырос экспорт молочной сыворотки — в 4,6 раза, с 1,9 тысячи тонн до 8,9 тысячи тонн. Поставки пахты, йогурта и кефира увеличились на 74 процента, с 26,8 тысячи тонн до 46,6 тысячи тонн. Также Россия стала отправлять за рубеж больше творога, растительного масла, молока и сливок.

Импорт молочной продукции снизился на 9 процентов, с 633,7 тысячи тонн до 573,8 тысячи тонн. Больше всего упал импорт молока и сливок — на 31 процент, со 179,8 тысячи тонн до 123,6 тысячи тонн. Также снизились закупки молочной сыворотки и сливочного масла.

В конце мая организация «Общественная потребительская инициатива» выяснила, что лишь 10 процентов мороженого в России произведено без нарушений. Общественники заявили, что производители фальсифицируют продукт и вводят покупателей в заблуждение. Несоответствия обнаружили в том числе у крупнейших отечественных производителей: «Айсберри», «Русский холодъ» и «Чистая Линия». Чаще всего эксперты жаловались на наличие в составе антибиотиков, крахмала, бактерий кишечной палочки и растительных жиров.