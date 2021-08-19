Защитника русских в Казахстане посадили на семь лет из-за интервью

Суд Алма-Аты приговорил общественного деятеля и правозащитника Ермека Тайчибекова, занимающегося поддержкой русского языка и русского населения в республике, к семи годам колонии строгого режима. Об этом сообщает Telegram-канал «Прямое действие» со ссылкой на его адвоката.

Как уточнил в разговоре с «ПолитНавигатором» брат осужденного Марлен Тайчибеков, активиста признали виновным в разжигании межнациональной розни. «Мой брат, который защищал людей, которых громили по национальному признаку, будет сидеть, а погромщики, убивавшие людей, отсидев в СИЗО, сейчас на свободе, пьют пиво, радуются. Где справедливость в этом мире? В Казахстане ее точно нет. Одна надежда на Россию», — заявил собеседник издания.

По его словам, адвокаты до последнего были уверены, что их подзащитного оправдают и не посадят, поскольку дело разваливалось на глазах.

На Тайчибекова завели уголовное дело после интервью порталу «Украина.ру», в котором он раскритиковал казахстанские власти за ущемление русских. «В Казахстане на государственном уровне идет целенаправленная работа по уничтожению российского влияния, влияния русской культуры и в том числе русского языка», — сказал правозащитник в мае 2020 года.