Американский генерал, глава Северного командования ВС США Глен Ванхерк предупредил об оружии, способном поразить США с территории России. По его информации, Москва обладает военным арсеналом наравне с американским. Его слова приводит издание Express.

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Ванхерк отметил ракетную угрозу, исходящую от России. Он рассказал, что разведка американских союзников осведомлена о «крылатых ракетах с очень малым радиолокационным поперечным сечением», которыми обладает Москва. По его словам, это дает России возможность поразить Америку изнутри.

Ванхерк добавил, что российские инвестиции в кибернетический и космический потенциал усиливают угрозу. Он предположил, что намерение Кремля состоит в том, чтобы «сдержать» и «разрушить волю» США.

Ранее колумнист Чарли Гао в статье для The National Interest указал, что Москва уделяет больше времени решению вопросов безопасности, нежели страны НАТО. Это делает готовность российской стороны к войне значительно выше, чем готовность любой из стран Североатлантического альянса.