Главная поп-звезда Афганистана сбежала из страны

Афганская певица Ариана Саид (Aryana Sayeed), которую называют главной поп-звездой страны, уехала в Турцию после захвата власти «Талибаном» (террористическое движение, запрещенное в России). Об этом сообщает Daily Mail.

Саид — певица, телеведущая и судья афганской версии шоу «Голос», поет на персидском и пушту языках и является одной из самых популярных певиц в Афганистане. Она часто выступала на концертах и фестивалях на родине и за границей. Артистка стала одной из тех, кому посчастливилось сбежать из страны на грузовом самолете США в среду, 18 августа. О своем успешном отъезде из Афганистана 36-летняя девушка рассказала 1,3 миллиона подписчиков в Instagram.

«Я здорова и жива. После пары незабываемых ночей я, наконец, в Дохе, столице Катара, и жду своего возможного рейса домой, в Стамбул, — рассказала Саид. — После того, как я вернусь домой, и приду в себя от неверия и шока, я смогу поделиться с вами множеством историй».

Позднее певица опубликовала обновленную информацию и сообщила, что вылетела в Турцию.

Саид была сторонницей афганской армии и много раз высказывалась в поддержку правительства до того, как талибы захватили власть в стране. Она замужем за Хасибом Сайедом, который по совместительству является ее продюсером. Мужчина отправился вместе с супругой в Стамбул.

Приход талибов вызвал опасения за жизнь и здоровье женщин Афганистана после обещания членов движения ввести строгие законы шариата. В частности, неизвестна судьба захваченного в плен губернатора Салимы Мазари (Salima Mazari), одной из самых известных женщин-политиков Афганистана. Сторонники Мазари говорят, что она может быть казнена.