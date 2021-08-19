На Урале водитель насмерть сбил бабушку и внучку

Россиянин на Mazda совершил наезд на двух пешеходов в свердловском Каменске-Уральском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

ЧП произошло, когда пожилая женщина вместе с внучкой переходили дорогу по линии пересечения тротуара и проезжей части. После столкновения их отбросило на встречную машину. Обе пострадавшие скончались. В настоящее время опрашиваются водители автомобилей и очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее россиянин насмерть сбил 10-месячного младенца, когда заехал на пляж в Воронеже. Водителя задержали правоохранительные органы.