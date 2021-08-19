Бывший боец UFC спас попавших в аварию детей

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Брендон Шауб стал свидетелем ДТП со смертельным исходом и помог уцелевшим. Об этом сообщает TMZ.

38-летний американец рассказал, что увидел уже последствия аварии. Фура столкнулась с внедорожником, где находилась семья с детьми. Шауб вытащил из разбившегося автомобиля троих детей, еще один ребенок выбрался из автомобиля самостоятельно. По словам американца, из поврежденного топливного бака фуры начал литься бензин.

Шауб увидел, что мать детей уже мертва. Отец семейства во время столкновения сильно не пострадал. Впоследствии он сопротивлялся прибывшим полицейским. Мужчину арестовали по обвинению в убийстве. Шауб, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), не сдержал эмоций, описывая случай на своем подкасте.

Шауб — бывший боец MMA. Еще будучи действующим спортсменом, он неоднократно участвовал в подкасте комика и актера Джо Рогана, который также комментирует поединки UFC. Завершив карьеру, Шауб также стал заниматься комедией и вести авторские шоу.

Самым ярким поединком в карьере Шауба стала его победа над хорватским ветераном Pride Мирко Филиповичем.