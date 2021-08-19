Шаурмиста взяли в заложники из-за штрафа за несоблюдение антиковидных мер

В Москве шаурмиста взяли в заложники после проверки на соблюдение мер по COVID-19

Работника палатки по продаже шаурмы избили и взяли в заложники после того, как владелицу заведения оштрафовали на 300 тысяч рублей за нарушение мер по борьбе с COVID-19. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Москве 15 августа. По данным телеканала, супруг хозяйки прибыл на торговую точку с приятелем. Вместе они избили сотрудника заведения, после чего заперли в подвале. Также они потребовали, чтобы пострадавший выплатил данный штраф. Оказавшийся в заложниках шаурмист смог выбраться из плена и выйти незамеченным наружу, пробив стенку помещения. После этого он вернулся к обидчикам в сопровождении сотрудников полиции. Подозреваемых задержали.

В 2019 году работники одного из тунисских отелей взяли в заложники постояльцев. Причиной случившегося стали опасения работников, что испытывающая финансовые трудности туристическая компания Thomas Cook — старейшая в стране — не сможет расплатиться по счетам.