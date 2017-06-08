Работник взял в заложники главбуха фирмы в Сургуте за невыплату зарплаты

В Сургуте органы Следственного комитета России начали проверку по факту невыплаты зарплаты работнику ЗАО «ГидроМонитор», который насильно удерживал в помещении бухгалтерии женщину, требуя выплаты задолженности. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.

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По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщает портал Siapress, в среду, 7 июня, в офис ворвался мужчина с топором и взял в заложники главного бухгалтера. Таким способом, как выяснила полиция, 64-летний сотрудник попытался потребовать от фирмы оплату своего труда.

На место происшествия выехали стражи порядка. Переговоры вел глава городского управления МВД Александр Ерохов. В итоге мужчина согласился поменять бухгалтера на руководителя предприятия, а позже был задержан. Женщина, которую он захватил, не пострадала.