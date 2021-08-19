В Сочи стартовал международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна-2021»

Конкурс молодых исполнителей «Новая волна-2021» пройдет в Сочи с 19 по 25 августа

Международный конкурс молодых исполнителей популярной песни «Новая волна-2021» стартует в Сочи в четверг, 19 августа. В этот день состоится знакомство с жюри и конкурсантами, жеребьевка и распределение участников, а также гала-концерт с участием звезд отечественной эстрады, уточняет ГТРК «Кубань».

Концерты «Новой волны» будут проходить на федеральной территории Сириус с 19 по 25 августа. Согласно программе конкурса, 20 августа состоится творческий вечер российского певца Димы Билана, а с 21 августа начнутся прослушивания конкурсантов. На 23 августа запланирован вечер Николая Баскова. Заключительный концерт «Новой волны» состоится 25 августа.

В условиях действующих из-за пандемии COVID-19 санитарно-эпидемических ограничений, концерты будут проводить при 50-процентной заполненности зала.

Отмечается, что проект «Новая волна» традиционно проходит в Сочи с 2015 года и собирает на своих площадках не только известных российских и зарубежных исполнителей, но и молодых артистов.