Финалы треков конкурса управленцев «Лидеры России» начнутся 20 августа

20 августа стартуют финалы треков четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Испытания продлятся вплоть до декабря, в них примет участие 3987 человек, сообщается на сайте проекта.

Первым из 13 финалов станет соревнование в треке «Международный». В этом году оно частично пройдет онлайн, сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. После этого, в конце августа, пройдут очные финалы трека «Студенты» и «Битва сезонов», а в сентябре станут известны победители треков «Здравоохранение», «Информационные технологии» и «Наука».

В ноябре в Санкт-Петербурге состоится финал трека «Культура». В октябре-декабре пройдут региональные финалы для участников треков «Бизнес и промышленность» и «Государственное управление». Победители финалов треков будут приглашены в суперфинал конкурса «Лидеры России», в котором они получат возможность посоревноваться друг с другом. 300 суперфиналистов получат образовательный грант в размере миллиона рублей.

По словам Комиссарова, победителями ежегодно становятся не менее 100 человек, которые получают право поработать с ведущими управленцами страны.

Среди участников, успешно прошедших все испытания, более 40 процентов имеют опыт предпринимательской деятельности, а 29 процентов — опыт работы в органах государственной власти и местного самоуправления. Около трети участников, которые допущены до тестирования, являются руководителями высшего звена (34 процента), чуть меньше (31 процент) — руководители среднего звена, еще 17 процентов осуществляют линейное руководство.