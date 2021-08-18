Россия
 
Последние новости
Поставки «Газпрома» в Европу оказались под угрозой
Момент нападения серийного душителя на россиянку попал на видео 
Соратника Медведчука решили объявить в международный розыск
Инвесторы из России оказались вовлечены в опиоидный скандал в США
США лишили талибов долларов
Украинский спецназ начал учения вблизи Крыма
В Афганистане призвали Интерпол арестовать бывшего президента Гани
Разработан «надувной» протез руки
В МГУ предложили сдавшей в восемь лет ЕГЭ россиянке подумать о платном отделении
В Польше и на Украине прокомментировали крушение российского Ил-112В
Новости партнеров
Прослушать новость

Финалы треков конкурса управленцев «Лидеры России» начнутся 20 августа

С конца августа по декабрь пройдут финалы треков конкурса «Лидеры России»
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

20 августа стартуют финалы треков четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Испытания продлятся вплоть до декабря, в них примет участие 3987 человек, сообщается на сайте проекта.

Первым из 13 финалов станет соревнование в треке «Международный». В этом году оно частично пройдет онлайн, сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. После этого, в конце августа, пройдут очные финалы трека «Студенты» и «Битва сезонов», а в сентябре станут известны победители треков «Здравоохранение», «Информационные технологии» и «Наука».

В ноябре в Санкт-Петербурге состоится финал трека «Культура». В октябре-декабре пройдут региональные финалы для участников треков «Бизнес и промышленность» и «Государственное управление». Победители финалов треков будут приглашены в суперфинал конкурса «Лидеры России», в котором они получат возможность посоревноваться друг с другом. 300 суперфиналистов получат образовательный грант в размере миллиона рублей.

По словам Комиссарова, победителями ежегодно становятся не менее 100 человек, которые получают право поработать с ведущими управленцами страны.

Среди участников, успешно прошедших все испытания, более 40 процентов имеют опыт предпринимательской деятельности, а 29 процентов — опыт работы в органах государственной власти и местного самоуправления. Около трети участников, которые допущены до тестирования, являются руководителями высшего звена (34 процента), чуть меньше (31 процент) — руководители среднего звена, еще 17 процентов осуществляют линейное руководство.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
К платформе «Другое дело» присоединилось более 25 тысяч участников
Финалисты номинации «Научное будущее моей страны» представили свои проекты
Участники проекта «Россия — страна возможностей» поддержали олимпийцев