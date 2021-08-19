В Китае сочли талибов «благоразумными и уравновешенными»

Захватившие Афганистан представители движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) стали благоразумнее и уравновешеннее, заявила в четверг, 19 августа, представитель МИД Китая Хуа Чуньин. Ее слова приводит RT.

Комментируя текущую ситуацию, Чуньин подчеркнула, что лидеры движения выразили желание решить существующие в стране проблемы. Она также высоко оценила их намерение создать открытое и инклюзивное исламское правительство.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что Пекин уважает суверенитет Афганистана и желает сохранить хорошие отношения с талибами и другими представителями государства. Чуньин сочла, что «Талибан» руководствуется идеей равенства и ликвидацией дискриминации. Она добавила, что Китай приветствует подобный позитивный подход.

«Сейчас "Талибан" благоразумнее и уравновешеннее, нежели тогда, когда он находился у власти в прошлом», — заявила она, отметив, что Китай надеется, что талибам удастся объединить все существующие в стране партии и этнические группы.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил о риске гражданской войны в Афганистане. По его словам, в стране на данный момент накопилось множество противоречий, а с выводом американских войск к ним добавились новые проблемы. Риск гражданской войны в стране все еще есть, подчеркнул министр.

Также сообщалось, что 18 августа официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что Китай обещает помочь Афганистану после того, как «Талибан» стабилизирует ситуацию в стране.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар Афганской войны. В 1996-2001 годах боевики находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. 15 августа 2021 года талибы захватили Афганистан. Правительство и значительная часть высшего госаппарата бежали из страны.