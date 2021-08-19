Мир
 
Последние новости
Патрушев оценил предпосылки для ввода российского контингента в Афганистан
Бывший сотрудник КГБ рассказал об утечках секретных сводок для Горбачева
Специалисты раскрыли пять неожиданных признаков перенесенного коронавируса
Швеция произвела «революционную» сталь
На Украине рассказали о «разводе» от Меркель
На Украине зафиксировали несколько случаев опасной болезни
Украинские наемники пожаловались на несправедливое отношение к ним в Афганистане
Зеленский одобрил принудительное отчуждение земли у границы
Летчик назвал возможную причину крушения МиГ-29
Новости партнеров
Прослушать новость

В Финляндии призвали пускать привитых «‎Спутником V» россиян

Глава Южной Карелии Копра призвал пускать в Финляндию россиян, привитых «‎Спутником V»
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Michael Runkel / imagebroker.com / Global look press

Председатель регионального правительства Южной Карелии Юкка Копра призвал пускать в Финляндию россиян, привитых вакциной «‎Спутник V». Его слова передает издание Yle.

«Пригодность "Спутника" можно подтвердить самыми надежными и хорошими финскими методами. Так вопрос был бы решен. Мы вполне можем решить это с россиянами», — заявил Копра. В случае, если каких-то данных о вакцине не хватает, российская сторона обязательно их предоставит по соответствующей просьбе, уверен он.

Глава Южной Карелии подчеркнул, что в регионе заинтересованы в открытии восточной границы для вакцинированных путешественников и возвращении движения через границу как можно ближе к допандемийному уровню.

В июне разрешить привитым «Спутником V» въезд в Евросоюз призвал премьер-министр Испании Педро Санчес. Он пояснил журналистам, что в настоящее время в ЕС обсуждают этот вопрос.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Вернувшимся из-за границы россиянам продлили срок сдачи теста на коронавирус
Перечислены открытые для вакцинированных россиян зарубежные страны
Премьер Испании призвал пускать привитых «Спутником V» в Евросоюз