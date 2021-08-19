Представитель «Талибана» случайно дал интервью израильскому каналу

Пресс-секретарь движения «Талибан» (запрещено в России) Сухейль Шахин (Suhail Shaheen) случайно дал интервью израильскому телеканалу «Кан 11». Об этом сообщает газета Times of Israel.

Интервью вышло во вторник и удивило многих зрителей. В беседе с представителем «Талибана» израильский журналист Рой Кайс (Roi Kais) назвал свой телеканал, но не уточнил, из какой именно он страны.

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Отвечая на вопросы журналиста, Шахин заявил, что «Талибан» будет защищать немусульманские меньшинства в Афганистане. В том числе и Зебулона Симантова (Zebulon Simantov) — последнего еврея, проживающего на территории страны. Пресс-секретарь группировки также подчеркнул, что «Талибан» не связан с ХАМАС, палестинской группировкой, которая управляет сектором Газа и выступает против существования Израиля.

Спустя несколько часов после выхода интервью Шахин написал на своей странице в Twitter, что понятия не имел, с кем он говорил. «С тех пор как власть в Афганистане перешла в руки Исламского Эмирата, я дал очень много интервью самым разным журналистам. Представься он корреспондентом израильского СМИ, я бы отказался говорить с ним», — заявил Шахин.

Сухейль Шахин получил образование в Кабульском университете. В годы первого правления «Талибана» (1996-2001) был редактором англоязычной газеты группировки Kabul Times, затем работал заместителем посла в Пакистане. После американского вторжения, перебрался в Катар, где стал пресс-секретарем «Политического офиса Талибана».